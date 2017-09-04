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Первый украинский фестиваль состоялся в Праге

Первый украинский фестиваль состоялся в Праге
Евгений Перебийнис

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис поблагодарил местных украинцев за гуманитарную помощь для ВСУ

04.09.17 15
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Около тысячи человек собрались в столице Чехии Праге на первый украинский фестиваль.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

На фестивале, который отныне будет ежегодным, собрались в выставочном центре "Голешовице" преимущественно чешские украинцы, а также те, кто работает в Чехии.

"Чувствуешь, что ты не один в этой стране. Мы здесь в Чехии и проповедуем, и убеждаем, и рассказываем об Украине, и нас здесь много. Мы сплачиваемся", - сказала в своем выступлении руководитель Общества украинцев Чехии Мария Скиба.

Минутой молчания участники фестиваля помянули погибших в Донбассе украинских воинов.

"В Украине сейчас война, но мы помним, откуда мы. Мы никогда не забудем того, что делают те молодые ребята для Украины, защищая ее", - сказала Скиба.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис поблагодарил чешских украинцев за гуманитарную помощь для украинской армии, призвал продолжать проявлять солидарность и выходить на акции в Европе против российской агрессии в Украине.

"Надо делать даже маленькие дела, выражая солидарность с Украиной. Если вы здесь, значит, вам Украина не безразлична", - сказал Перебийнис.

Напомним, Чехия открывает возможности поставок оружия в Украину.

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