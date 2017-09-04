40-летний киевлянин регулярно громит офисы Киевэнерго

В Киевэнерго заявляют, что 40-летний киевлянин Александр Пайкин неоднократно устраивал погромы в офисах компании за якобы незаконное снятие пломбы со счетчика электроэнергии.

Об этом пишет пресс-центр компании "Киевэнерго".

Первый раз это случилось в июне на улице Мельникова, 31. В этот день сотрудники Центра общались с Пайкиным по поводу незаконного снятия им пломбы со счетчика электроэнергии.

"23 августа Александр Пайкин побывал в Центрах обслуживания клиентов на улице. Вильямса, 3/7 и Воздухофлотском проспекте, 58, где разбил окна, технику и мебель. 25 августа Пайкин разгромил Центр обслуживания клиентов на улице Тимошенко, 18", - пишет пресс-центр компании.

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По словам директора по правовому обеспечению Киевэнерго Ольги Ивлевой, из-за этих инцидентов одна сотрудница центра обслуживания попала в больницу.

"К сожалению, одна работница центра была госпитализирована с диагнозом гипертонический криз. Сейчас она чувствует себя намного лучше, - сказала она.

Напомним, Киевсовет поддержал прекращение соглашения с Киевэнерго.