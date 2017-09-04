При себе мужчина документов не имел, у него было только 45 копеек

В аэропорту "Борисполь" задержали мужчину, который пытался вприсядку обойти пограничный контроль.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Оказалось, что мужчина прибыл на линию паспортного контроля и, дождавшись своей очереди, решил обойти его. Присев на корточки, он пролез между кабинами, где пограничники осуществляют проверку документов.

Его сразу заметили, а инспектор, который обнаружил нарушителя, задержал мужчину и передал оперативным сотрудникам.

Во время беседы он сообщил, что он житель Киева 1989 года рождения. Свои действия нарушитель сначала обосновал тем, что таким образом хотел проверить бдительность пограничников, а затем сказал, что планировал улететь в Нью-Йорк, рейсов в направлении которого не было. Установить личность пока не удалось, при себе мужчина документов не имел, у него было только 45 копеек.

Сейчас нарушитель задержан до трех суток с целью установления личности, после чего он будет нести ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, МАУ хочет запустить авиарейсы в Дели и Торонто.