Киевских зацеперов ждут 27 тысяч вольт, - уполномоченный по правам ребенка

С начала года только в Киевскую городскую клиническую больницу № 2 поступило девять подростков-зацеперов.

Все - в крайне тяжелом состоянии. Приходя в себя, они говорили, что залезая на крышу электропоезда, хотели быть "героями".

Об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба в Facebook.

Он вместе с начальником управления ювенальной превенции Нацполиции Ларисой Зуб и советником Министра здравоохранения Еленой Коломийчук выясняли причины т.н. "зацеперства" в больнице, куда на днях попали еще двое экстремалов с 80% ожогов тела.

"Ребята 14, 15 лет - успешные спортсмены, из нормальных семей. Но желание быстрой славы и желание следовать "модным направлениям", которые толкают детей на глупости, сделали свое дело ... Сейчас врачи борются за их жизнь", - рассказывает Кулеба.

Уполномоченный по правам ребенка считает, что для профилактики таких трагедий обязательно нужно показывать родителям и детям последствия - "то, во что превратится человек, попав под 27000-вольтовое напряжение".

Напомним, в Украине с начала года исчезли более 5 тысяч детей.