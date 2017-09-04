Киевских зацеперов ждут 27 тысяч вольт, - уполномоченный по правам ребенка

С начала года только в Киевскую городскую клиническую больницу № 2 поступило девять подростков-зацеперов.
Все - в крайне тяжелом состоянии. Приходя в себя, они говорили, что залезая на крышу электропоезда, хотели быть "героями".
Об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба в Facebook.
Он вместе с начальником управления ювенальной превенции Нацполиции Ларисой Зуб и советником Министра здравоохранения Еленой Коломийчук выясняли причины т.н. "зацеперства" в больнице, куда на днях попали еще двое экстремалов с 80% ожогов тела.
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"Ребята 14, 15 лет - успешные спортсмены, из нормальных семей. Но желание быстрой славы и желание следовать "модным направлениям", которые толкают детей на глупости, сделали свое дело ... Сейчас врачи борются за их жизнь", - рассказывает Кулеба.
Уполномоченный по правам ребенка считает, что для профилактики таких трагедий обязательно нужно показывать родителям и детям последствия - "то, во что превратится человек, попав под 27000-вольтовое напряжение".
Напомним, в Украине с начала года исчезли более 5 тысяч детей.