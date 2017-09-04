Новая коллекция VIL ’NA от бренда JULIA GURSKAJA отбрасывает все стереотипы и освобождает внутреннюю и внешнюю женскую красоту.

Нас так часто загоняют в рамки типичного общества, и бороться с этим становится с каждым днем сложнее. Ответить всем и заявить о своей решительной позиции помогут образы из новой коллекции VIL’NA, дизайнера Юлии Гурской.

Изделия подхватывают мировые подиумные тенденции – прозрачные материалы, которые придают женственность и грацию каждой девушке, романтичные фасоны и вышитые цветочные орнаменты, живые и реалистичные. Дизайнеры рисуют образы нимф и лесных фей, которые заглянули на улицы современного города.

Идея съемки заключается в обмене опытом, передаче вдохновения от поколения к поколению, через касания, взгляды и жесты. От зрелой аристократичной женщины к юной и романтичной девушке. Их проникновенное слияние в кадре через цветные линии на глазах и скрещения рук показывает глубину образов и линий моделей коллекции.

Коллекция VIL’NA наполнена легкими, яркими платьями, невесомыми костюмами из кружева, сарафанами, прозрачными бомберами и расшитыми накидками из фатина. В качестве основы для образа можно использовать купальники стального цвета из люрекса, сочетая их с пышными юбками или гипюровыми комбинезонами.

Одними из главных украшений коллекции являются вышитые на кружевной ткани нежные розы. Они добавляют образам загадочности и волшебства. И очень тонко перекликаются с цветовой гаммой – молочным, розовым и стальным цветами.

Съемка лукбука и видео проходила на территории заброшенного Ледового стадиона ВДНХ в Киеве.

Моделями были Галина Герасимова – невероятно очаровательная женщина, самая взрослая модель Украины, и профессиональная модель Тамила Проценко (Ego Models).

Production: JUST IN SPACE, Артурас Савицкас (@a_savitskas)

Photographer: Денис Лямин (@get.pink)

Video: Анна Бугакова (@ann_bugakova)

Style: Марта Сахацкая (@too.sarcastic)

Hair: Ирина Юрпольская

MUA: MAC Cosmetics (@maccosmetics)