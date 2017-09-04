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Новости компаний Презентация коллекции VIL’NA by JULIA GURSKAJA

<span class="label">Новости компаний</span> Презентация коллекции VIL’NA by JULIA GURSKAJA

Новая коллекция VIL’NA от бренда JULIA GURSKAJA отбрасывает все стереотипы и освобождает внутреннюю и внешнюю женскую красоту.

04.09.17 19
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Нас так часто загоняют в рамки типичного общества,  и бороться с этим становится с каждым днем сложнее. Ответить всем и заявить о своей решительной позиции помогут образы из новой коллекции VILNA, дизайнера Юлии Гурской.

 

Изделия подхватывают мировые подиумные тенденции – прозрачные материалы, которые придают женственность и грацию каждой девушке,  романтичные фасоны и вышитые цветочные  орнаменты, живые и реалистичные. Дизайнеры рисуют образы нимф и лесных фей, которые заглянули на улицы современного города.

 

Идея съемки заключается в обмене опытом, передаче вдохновения от поколения к поколению, через касания, взгляды и жесты. От зрелой аристократичной женщины к юной и романтичной девушке. Их проникновенное слияние в кадре через цветные линии на глазах и скрещения рук показывает глубину образов и линий моделей коллекции.

Коллекция VILNA  наполнена легкими, яркими платьями, невесомыми костюмами из кружева, сарафанами, прозрачными бомберами и расшитыми накидками из фатина. В качестве основы для образа можно использовать купальники стального цвета из люрекса, сочетая их с пышными юбками или гипюровыми  комбинезонами.

 

Одними из главных украшений коллекции являются вышитые на кружевной ткани нежные розы. Они добавляют образам загадочности и волшебства. И очень тонко перекликаются с цветовой гаммой – молочным, розовым и стальным цветами.

 

Съемка лукбука и видео проходила на территории заброшенного Ледового стадиона ВДНХ в Киеве.

Моделями были Галина Герасимова – невероятно очаровательная женщина, самая взрослая модель Украины,  и профессиональная модель Тамила Проценко (Ego Models).

 Production: JUST IN SPACE, Артурас Савицкас (@a_savitskas)

Photographer: Денис Лямин (@get.pink)

Video: Анна Бугакова (@ann_bugakova)

Style: Марта Сахацкая (@too.sarcastic)

Hair: Ирина Юрпольская

MUA: MAC Cosmetics (@maccosmetics)

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