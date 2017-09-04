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Главная » Страна » За рубежом арестовали полтонны золота "семьи" Януковича, – ГПУ

За рубежом арестовали полтонны золота "семьи" Януковича, – ГПУ

За рубежом арестовали полтонны золота "семьи" Януковича, – ГПУ
Виктор Янукович / Фото: КоммерсантЪ

Общая сумма ущерба, нанесенного режимом Януковича, составляет около 40 миллиардов долларов

04.09.17 1772
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За рубежом арестовано более полутонны золота, украденного и вывезенного из Украины окружением экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью Іnsider.

"Буквально несколько недель назад, в рамках сотрудничества с одной европейской страной, нами получена информация об аресте крупной партии золота. Речь идет о более чем полутонне", - сказал Енин, отвечая на вопрос об украденных во времена режима Януковича активах.

В целом, по словам заместителя генпрокурора, общая сумма ущерба, причиненного режимом Януковича, составляет около 40 миллиардов долларов. Из них 1,5 миллиарда, арестованных в Украине, уже возвращены в государственную казну.

Также Енин сказал, что на сегодня в разных странах, преимущественно европейских, арестовано активов окружения Януковича на сумму в эквиваленте около 200 млн долларов.

"Рано говорить, что нами утрачены все возможности для обнаружения других активов, украденных режимом Януковича", - добавил он.

Как сообщалось, ранее в Государственной службе финансового мониторинга Украины заявляли, что за рубежом заблокированы активы экс-чиновников времен Януковича на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков, в частности, в таких странах как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

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