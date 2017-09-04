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Главная » Страна » В ГПУ утверждают, что убийство Вороненкова практически раскрыто

В ГПУ утверждают, что убийство Вороненкова практически раскрыто

В ГПУ утверждают, что убийство Вороненкова практически раскрыто
Денис Вороненков / Фото: УНИАН

Результаты расследования обещают скоро обнародовать

04.09.17 191
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Убийство бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова фактически раскрыто, и результаты расследования скоро будут обнародованы. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора по международно-правовом сотрудничеству Евгений Енин в интервью изданию  INSIDER.

"Оно фактически раскрыто, и, как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена жирная точка", – отметил он.

По его словам, ключевые моменты следствию уже известны.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева на улице Пушкинской. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, однако сам получил ранения. Того, кто стрелял, госпитализировали. Медики пытались спасти ему жизнь, однако он умер в больнице.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что стрелок - гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов. Он родился в Севастополе, позже проживал в Павлограде. Паршов якобы был завербован российскими спецслужбами. С 2011 года он находился в розыске.

Ранее Вороненков дал Генеральной прокуратуре Украины показания против беглого экс-президента Виктора Януковича. 6 декабря 2016 года он получил украинское гражданство.

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