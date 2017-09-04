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Прокуратура передала в суд дело о хищениях при строительстве "Стены"

Прокуратура передала в суд дело о хищениях при строительстве "Стены"
Стена или Европейский вал на границе с РФ / Фото из открытых источников

Пограничников обвиняют во взяточничестве

04.09.17 34
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Военная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц пограничной службы о растрате средств, выделенных на проект "Стена".

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Обвинительный акт направлен в суд по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что санкция этой статьи Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

По данным прокуратуры, рассматривать дело будет Оболонский районный суд Киева. В уголовном производстве военнослужащие Государственной пограничной службы Украины обвиняются в вымогательстве у предпринимателя взятки "за несоздание препятствий" при реализации договора о строительстве усиленной границы.

"Речь идет о подписании актов приемки-передачи выполненных работ, перечисление средств коммерческому обществу по договору и нерасторжение договорных отношений с коммерческим предприятием", - объясняют в прокуратуре.

Напомним, Кабинет министров Арсения Яценюка 19 ноября 2014 года принял решение утвердить указ президента об обозначении линии украинско-российской границы. Проект предусматривал сооружение траншей, рвов, а также специальных объектов. Проект несколько раз менялся, а финансирование урезалось.

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