Додон еще не ответил на просьбу судьи Чауса о предоставлении политубежища, - ГПУ

Экстрадиция подозреваемого во взяточничестве судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса откладывается, потому что он попросил в Молдове политическое убежище, и этот вопрос сейчас находится на рассмотрении президента Игоря Додона. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в интервью изданию Insider.

"Молдова является нашим хорошим партнером в вопросах экстрадиции и международной правовой помощи. В то же время, господин Чаус подал заявку на статус политического беженца. Насколько мне известно на сегодняшний день президент Молдовы не принял никакого решения по этому вопросу", - отметил Енин.

В связи с этим соответственно экстрадиционная проверка молдавской прокуратурой не может быть завершена.

"Даже если все украинское общество уверено, что Чаус взяточник, мы же не должны его расстрелять или повесить, должны быть соблюдены процедуры", - отметил Енин.

Напомним, правоохранители задержали Чауса в Молдове 28 февраля 2017 года. Позднее стало известно, что он сдался сам.

9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили Чауса при получении взятки в 150 тысяч долларов, он прятал деньги в трехлитровой банке.

11 ноября Интерпол объявил Чауса в международный розыск.