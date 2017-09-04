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Главная » Страна » Инфографика Прогноз погоды на первую декаду осени

Инфографика Прогноз погоды на первую декаду осени

<span class="label red">Инфографика</span> Прогноз погоды на первую декаду осени
http://wordpress.com

У природы нет плохой погоды

04.09.17 67
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Почти всю ближайшую неделю в западных областях Украины будут идти дожди.

Таков прогноз погоды от УНИАН.

В понедельник на востоке Украины будет ясная погода, без осадков. Температура поднимется до +27°. На запад Украины обрушатся сильные дожди и похолодание. Температура днем поднимется не выше +18°. В центре столбик термометра поднимется до +25°, на севере до +27°. На юге – до +32°.

Прогноз на 4 сентября

Во вторник, 5 сентября, в Украине будет преимущественно без осадков. Дожди пройдут только в северных областях. Температура опустится до 21°.  На юге и востоке сохранится теплая погода, до +28°, в западных регионах Украины +13°...+21°.

Прогноз на 5 сентября

 

В среду, 6 сентября, температура в Украине продолжит снижаться. Теплее всего будет на юге и востоке Украины. Там температура воздуха прогреется до +23°...+25°. Холоднее всего - на западе. Здесь температура днем снизится до +15°.

Прогноз на 6 сентября

 

В четверг в северных, западных и центральных областях Украины пройдут дожди. Холоднее всего будет в западных и северных областях, где температура днем не поднимется выше +17°. Теплее всего будет на востоке и юге Украины. Днем +24° - +26°.

Прогноз на 7 сентября

 

В пятницу, 8 сентября, в Украине немного потеплеет. На юге Украины воздух прогреется до +29°, в остальных регионах +18°...+26°.

Прогноз на 8 сентября

 

9 и 10 сентября в Украине сохранится теплая погода, практически без осадков. В субботу днем теплее всего будет на юге и востоке Украины - до +28°, на остальной территории +22°…+27°. В воскресенье днем в Украине от +23° до +30°.

Прогноз на 9 сентября

 

Прогноз на 10 сентября

 

Народный прогноз

4 сентября - Зенона, мученика. Должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют началу "паутинолета". Если паутина прилипает к растениям - к теплу.

5 сентября - Луппа, мученика.  Если листья ложатся лицом вверх - на холодную зиму, а вниз - зима будет теплой. Если в этот день журавли на юг полетели - зима будет ранней. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц. Летят журавли низко - на теплую зиму, высоко - на холодную. Поздний листопад - на сухую осень.

6 сентября - Евтихия, священномученика. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.

7 сентября - Апостолов Варфоломея и Тита. Суша на Варфоломея – на суровую зиму есть надежда. По народным приметам, если в течение лета грибов было много, то зима будет долгая.

8 сентября - Адриана и Наталии, мучеников. Утро в этот день холодное - к ранней и холодной зиме. В этот день нужно собирать рябину и калину. Хороший урожай рябины - к морозу. 8 сентября не опала листва березы и дуба - жди суровую зиму.

10 сентября - преподобного Моисея, Мусия.  Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держатся, то зима будет лютая.

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