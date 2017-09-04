Почти всю ближайшую неделю в западных областях Украины будут идти дожди.
Таков прогноз погоды от УНИАН.
В понедельник на востоке Украины будет ясная погода, без осадков. Температура поднимется до +27°. На запад Украины обрушатся сильные дожди и похолодание. Температура днем поднимется не выше +18°. В центре столбик термометра поднимется до +25°, на севере до +27°. На юге – до +32°.
Прогноз на 4 сентября
Во вторник, 5 сентября, в Украине будет преимущественно без осадков. Дожди пройдут только в северных областях. Температура опустится до 21°. На юге и востоке сохранится теплая погода, до +28°, в западных регионах Украины +13°...+21°.
Прогноз на 5 сентября
В среду, 6 сентября, температура в Украине продолжит снижаться. Теплее всего будет на юге и востоке Украины. Там температура воздуха прогреется до +23°...+25°. Холоднее всего - на западе. Здесь температура днем снизится до +15°.
Прогноз на 6 сентября
В четверг в северных, западных и центральных областях Украины пройдут дожди. Холоднее всего будет в западных и северных областях, где температура днем не поднимется выше +17°. Теплее всего будет на востоке и юге Украины. Днем +24° - +26°.
Прогноз на 7 сентября
В пятницу, 8 сентября, в Украине немного потеплеет. На юге Украины воздух прогреется до +29°, в остальных регионах +18°...+26°.
Прогноз на 8 сентября
9 и 10 сентября в Украине сохранится теплая погода, практически без осадков. В субботу днем теплее всего будет на юге и востоке Украины - до +28°, на остальной территории +22°…+27°. В воскресенье днем в Украине от +23° до +30°.
Прогноз на 9 сентября
Прогноз на 10 сентября
Народный прогноз
4 сентября - Зенона, мученика. Должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют началу "паутинолета". Если паутина прилипает к растениям - к теплу.
5 сентября - Луппа, мученика. Если листья ложатся лицом вверх - на холодную зиму, а вниз - зима будет теплой. Если в этот день журавли на юг полетели - зима будет ранней. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц. Летят журавли низко - на теплую зиму, высоко - на холодную. Поздний листопад - на сухую осень.
6 сентября - Евтихия, священномученика. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.
7 сентября - Апостолов Варфоломея и Тита. Суша на Варфоломея – на суровую зиму есть надежда. По народным приметам, если в течение лета грибов было много, то зима будет долгая.
8 сентября - Адриана и Наталии, мучеников. Утро в этот день холодное - к ранней и холодной зиме. В этот день нужно собирать рябину и калину. Хороший урожай рябины - к морозу. 8 сентября не опала листва березы и дуба - жди суровую зиму.
10 сентября - преподобного Моисея, Мусия. Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держатся, то зима будет лютая.