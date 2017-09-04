Все департаменты КГГА соберут в одном здании

Все департаменты Киевской городской госадминистрации съедутся в одно здание. Соответствующее распоряжение (о разработке концепции "Повышение эффективности управления ресурсами территориальной общины города Киева путем оптимизации размещения органов власти и коммунальных предприятий") подписал мэр города Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

По словам первого заместителя председателя КГГА Геннадия Плиса, это решение не только поможет сэкономить значительные средства, но и будет удобным для киевлян.

"Наши департаменты расположены по 30-ти адресам, в 50-ти домах, что крайне неудобно. Переехав в одно здание можно существенно сократить расходы. В течение дня мы имеем много совещаний в разных концах Киева – это дополнительные расходы на бензин, содержание транспорта, зарплаты водителям и парковщикам. Кроме того, кто-то постоянно задерживается из-за пробок на дорогах. Также в каждом из 50 домов нужен охранник и лифтер, а переехав в одно здание их количество можно существенно сократить", – отметил он.

Плис считает, что в открытых офисах будет намного удобнее работать. Руководитель сразу видит, кто работает, а кто нет. Кроме того, большая часть городского бюджета идет на отопление старых помещений, потому что сейчас используются не энергоэффективные дома, которые требуют ремонта.

Он добавил, что властям не нужен фасадный дом.

"Большое количество бизнесменов нуждается в фасадных домах, более того, они готовы за это платить. Напоминаю, что все наши дома расположены на центральных улицах, поэтому принесут прибыль, если их сдавать", – отметил он.

Он отметил, что здание КГГА продавать не собираются, она и в дальнейшем будет оставаться форпостом столичной власти.