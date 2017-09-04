Минобороны: Украинские военные за неделю ликвидировали 7 боевиков

За минувшую неделю боевые потери боевиков составили 7 человек убитыми и 18 ранеными. Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны полковник Андрей Лысенко со ссылкой на данные украинской разведки, передает информационно-аналитический центр СНБО.

"Потери врага за прошедшую неделю составили 7 боевиков убитыми и 18 ранеными. Наибольшие потери оккупанты понесли на Мариупольском направлении", - сообщил Лысенко.

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Напомним, за прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 44 обстрела украинских позиций со стороны террористов. Один боец получил ренения.