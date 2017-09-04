В России могут стать "нежелательными" зарубежные образовательные программы

Совет Федераций России готовит законопроект, которым предлагается высылать из России за "нежелательное поведение".

"Известия" со ссылкой на зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова сообщают, что новым законом предполагается определить критерии и степень ответственности за "попытки деструктивного влияния извне на внутрироссийскую повестку". В частности, "наши заокеанские партнеры систематически вмешиваются в наши дела", заявил Климов. По его словам, "нежелательное поведение" может повлечь за собой даже выдворение из России.

Предполагается, что термин "нежелательное поведение" будет применяться в отношении физических лиц, в основном иностранцев, однако не исключает и применение его к российским гражданам и юрлицам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД РФ уже угрожают Трампу

"Нежелательность" поведения будет определяться в контексте того, наносят ли действия тех или иных лиц реальный ущерб национальной безопасности России, сообщает издание со ссылкой на источник в парламентских кругах. Речь может идти о целенаправленном "разжигании национальной и религиозной ненависти и политической розни", а также о фактах потенциального вмешательства в российский избирательный процесс. Кроме того, "нежелательной" может быть признана "работа извне" с российскими образовательными учреждениями и молодежью.

Предполагается, что решение о "нежелательности" будет принимать специальный экспертный совет высокого уровня на закрытых заседаниях.

Напомним, Россия закрыла три диппредставительства в США.