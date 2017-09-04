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<span class="label red">Видео</span> Украина осталась без медалей на чемпионате мира по дзюдо
Георгий Зантарая / Фото из открытых источников

Видео Украина осталась без медалей на чемпионате мира по дзюдо

Это случилось впервые за 10 лет

04.09.17 13
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Украинские дзюдоисты впервые после 2007 года остались без медалей на чемпионате мира.

Лучшим оказалось выступление Георгия Зантарая в весовой категории до 66 кг, который занял 5-е место, проиграв в матче за бронзу.

Об этом сообщает tribuna.com.  

Первое место на чемпионате мира по дзюдо заняла Япония, которая выиграла 8 из 15 возможных золотых медалей. Второе место заняла Франция, получив 2 золотые медали, третье - Бразилия, 1 золотая награда.

31-й чемпионат мира по дзюдо проходил с 28 августа по 3 сентября в Будапеште.

Видео выступления Зантарая против Т. Фликера (Израиль) за бронзовую награду

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