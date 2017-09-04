Украинские дзюдоисты впервые после 2007 года остались без медалей на чемпионате мира.
Лучшим оказалось выступление Георгия Зантарая в весовой категории до 66 кг, который занял 5-е место, проиграв в матче за бронзу.
Об этом сообщает tribuna.com.
Первое место на чемпионате мира по дзюдо заняла Япония, которая выиграла 8 из 15 возможных золотых медалей. Второе место заняла Франция, получив 2 золотые медали, третье - Бразилия, 1 золотая награда.
31-й чемпионат мира по дзюдо проходил с 28 августа по 3 сентября в Будапеште.
Видео выступления Зантарая против Т. Фликера (Израиль) за бронзовую награду