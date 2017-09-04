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Новости партнеров Вся Украина впервые отпразднует День благодарения с Ником Вуйчичем!

<span class="label">Новости партнеров</span> Вся Украина впервые отпразднует День благодарения с Ником Вуйчичем!

В Украине впервые День благодарения празднуется так масштабно. 17-го сентября состоится мероприятие, которое станет огромным шагом к объединению нашей страны!  На этот праздник в Украину вновь прилетит Ник Вуйчич - человек без рук и без ног, который своей жизнью вдохновляет весь мир!

04.09.17 20
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На Крещатике в этот день соберется 500 000 человек и еще сотни тысяч смогут увидеть прямую трансляцию благодаря телеканалу «Надiя». Весь день там будут работать различные зоны отдыха и развлечения, так что мероприятие будет интересным даже семьям с маленьким детьми. Вечером будут выступать спикеры и лучшие музыканты с разных городов Украины. А в 19:30 украинцы услышат вдохновляющее выступление Ника Вуйчича!

Ник выступает как мотивационный спикер около 250 раз в год по всему миру! Он говорит людям о том, как его путь веры изменил его жизнь. Ник пишет книги, которые моментально становятся бестселлерами, и мотивирует миллионы людей своей силой духа и искренней радостью. Он делится своей историей и личным примером показывает, что счастливая жизнь - это выбор каждого!

Ник утверждает, что его жизнь полноценна только благодаря вере в Бога. Это его секрет счастья и успеха. Несмотря на ограниченность в физических способностях, Ник научился плавать, кататься на скейтборде и серфе, печатать на клавиатуре, играть в футбол, водить машину. Также он руководит некоммерческой организацией «Жизнь без конечностей», которая помогает инвалидам. У Ника прекрасная жена и двое сыновей, а сейчас они ожидают  рождения двойни.

Это будет уже не первая встреча украинцев с Ником, ведь его тут знают повсюду. Он участвовал в пресс-конференциях и мероприятиях, посещал Парламент и военные госпитали, встречался с героями мультимедийного проекта «Переможці». Для украинцев сейчас как никогда важно собраться вместе и услышать послание веры и надежды Ника Вуйчича. Это будет послание, которое повлияет на мышление нашего народа и воодушевит не сдаваться в столь трудное время!

Станьте и вы частью этого всеукраинского события!

Организаторы мероприятия: Коммуникационное агентство «Ключевые стратегии». 

Главный партнер: Международная сеть женских фитнес клубов FitCurves. 

Дополнительная информация: https://www.facebook.com/NickVujicicUkraine/

http://nick-vujicic.com.ua

Аккредитация на выступление Ника Вуйчича: Марьяна Шаповалова, тел. (067) 363 63 64.

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