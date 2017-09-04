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Две компании из Нидерландов причастны к строительству Керченского моста

Две компании из Нидерландов причастны к строительству Керченского моста
Фото из открытых источников

В голландском правительстве обещают разобраться, были ли нарушены санкции ЕС в отношении РФ

04.09.17 1650
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Две компании из Нидерландов участвуют в строительстве моста через Керченский пролив, который должен соединить РФ с оккупированным Крымом. Об этом сообщила Европейская правда со ссылкой на голландское издание De Gelderlander.

По информации издания, речь идет о двух небольших компаниях: Dematec Equipment построила одну из машин для строительства моста, а компания Bijlard Hydrauliek поставила "важнейшую часть" для этой машины.

Машина была отправлена в Россию в начале 2016 года и находилась на российском побережье Черного моря. Впоследствии она долгое время прокладывала тяжелые трубы на дне моря в качестве основы для опор моста.

Директор Dematec заявил, что его компания поставляет машины по всему миру и в данном случае, по его словам, санкции ЕС не были нарушены.

"Согласно санкциям ЕС, мы не должны находиться в Крыму, а машину поставили в Россию", - сказал он.

Глава другой компании сообщил, что не знал, что машина будет использоваться для моста в аннексированный Крым.

"Мы только передали запчасти для машины клиенту в Нидерландах. Больше ничего", - сказал он.

На информацию о голландских компаниях уже отреагировали депутаты парламента Нидерландов.

"Если голландские компании будут сотрудничать со строителями этого моста, я хотел бы задать им много вопросов. Этот мост является символом российской аннексии. Я хочу узнать, разрешено ли это по закону", - сказала депутат правящей партии PvdA Кирстен ван ден Хул.

Министр внешней торговли и развития Нидерландов Лилиана Плаумен заявила, что правительство изучит вопрос участия этих компаний в проекте.

"Правительство Нидерландов применяет жесткую политику непризнания после незаконной аннексии Крыма и никоим образом не стимулирует подобную деятельность", - сказала она.

Министр также отметила, что даже если компании не нарушили европейское законодательство, правительство Нидерландов ожидает, что компании будут вести международный бизнес социально ответственно.

Напомним, Киев потребует у Москвы возмещения убытков, которые понесли украинские порты в Азовском море.

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