Сюмар предлагает обклеивать российские книги марками

Заместитель председателя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде, председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар предложила ввести акцизные марки на российские книги. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

По словам Сюмар, комитетом по вопросам свободы слова и информполитики за лето был наработан целый пакет законопроектов, направленных на защиту украинского информпространства.

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"В частности, мы хотим защитить украинских книгоиздателей, предложив такую новую меру, как акцизная марка на российскую книгу, чтобы бороться с фактически пиратством в этой сфере. Потому что, не смотря на наши законы, российская книга попадает сюда нелегальным путем", - рассказала Сюмар.

Напомним, 8 декабря 2016 года Верховная Рада приняла закон об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания.