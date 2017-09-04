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Главная » Страна » Сюмар предлагает обклеивать российские книги марками

Сюмар предлагает обклеивать российские книги марками

Сюмар предлагает обклеивать российские книги марками
Фото из открытых источников

Акцизными

04.09.17 67
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Заместитель председателя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде, председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар предложила ввести акцизные марки на российские книги. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ"

По словам Сюмар, комитетом по вопросам свободы слова и информполитики за лето был наработан целый пакет законопроектов, направленных на защиту украинского информпространства.

"В частности, мы хотим защитить украинских книгоиздателей, предложив такую новую меру, как акцизная марка на российскую книгу, чтобы бороться с фактически пиратством в этой сфере. Потому что, не смотря на наши законы, российская книга попадает сюда нелегальным путем", - рассказала Сюмар.

Напомним, 8 декабря 2016 года Верховная Рада приняла закон об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания.

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