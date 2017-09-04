Онищенко обращался к ряду стран за политическим убежищем, - ГПУ

В Генпрокуратуре утверждают, что идут за беглецом по пятам

Народный депутат Александр Онищенко, который скрывается от украинского правосудия за границей, обращался к ряду стран с целью получения статуса политического беженца.

Об этом сказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин в интервью Insider.

"По нашей информации, он обращался к ряду стран с целью получения такого статуса... Я не хотел бы их называть, но могу сказать, что НАБУ идет по пятам, и как только поступает информация о его появлении в той или иной стране - туда направляется отдельный запрос. Когда-нибудь этот круг замкнется. Скрываться в этом мире становится все сложнее", - заявил Енин.

Он подчеркнул, что ГПУ в деле Онищенко находится в тесном взаимодействии с другими государствами.

"Более того, мы поддерживаем тесную связь с нашими коллегами из НАБУ, и даже несмотря на то, что ему (Онищенко - ред.) удалось выиграть решение касательно удаления красной карточки Интерпола в комиссии по контролю за файлами, это не значит, что он решил все свои проблемы", - добавил заместитель генпрокурора.

Напомним, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

В СБУ заявили о начале досудебного следствия в отношении Онищенко по признакам государственной измены.

В июле 2016-го Онищенко выехал из Украины после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержании и аресте.