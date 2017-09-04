В Укрпочте объяснили, зачем хотят получить лицензию на поставку газа

В ПАО "Укрпочта" планируют закачать в хранилище Укртрансгаза около 3,5 млн кубов природного газа для потребностей собственной сети в период отопительного сезона. Об этом сообщил заместитель генерального директор компании по закупкам Александр Наход в Facebook.

"Планируем закупить в ближайшее время газ в объеме, необходимом для прохождения отопительного сезона всей нашей сетью, и закачать его в хранилище Укртрансгаза. Оттуда брать каждый месяц по мере необходимости и передавать до наших точек потребления (котельные, автобазы, отделения)", - написал он.

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По его словам, такое решение не только обеспечит гарантированное наличие газа, с дефицитом которого компания уже столкнулась прошлой зимой, но также даст хорошую экономию.

Наход пояснил, что для выдачи номинации на транспортировку и распределение собственного газа из ПХГ, диспетчера ГТС требуют лицензию.

"Направили соответствующий запрос в НКРЭКУ (потому как звучит это требование неочевидно), но параллельно подали документы на лицензию - порядок её получения оказался очень несложным", - сообщил он.

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Укрпочта планирует закупку 3,5 млн кубов, по обычной процедуре, по которой обьявлен тендер.

"По статистике, в сезон цены растут на 20-25% (и поставщики требуют их пересмотра, несмотря на подписанные договора), поэтому ожидаем экономию в несколько миллионов гривень, но главная цель даже не в экономии, а в гарантированном наличии газа", - добавил Наход.

Напомним, ПАО "Укрпочта" подала заявку на получение лицензии на поставку природного газа в Украине. Решение о выдаче лицензии будет рассмотрено на заседании Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 сентября 2017 года.