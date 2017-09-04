В 2018 году киевляне будут ездить по единому электронному билету, - КГГА

Единый электронный билет в коммунальном транспорте Киева будет полноценно внедрен в 2018 году. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает Интерфакс-Украина.

"Это вопрос не затормозился. Сегодня Киевский метрополитен на 99,9% реализовал проект электронного билета, учитывая, что мы презентовали на станции "Кловская" продажу единоразового проезда через QR-код", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Киевпасстранс в свою очередь объявил тендер на модернизацию электронного билета.

"Надеюсь, он завершится до середины сентября", - спрогнозировал заместитель руководителя КГГА.

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Поворозник отметил, что в Киевпасстрансе уже есть элементы электронного билета, нужна модернизация, после которой все будет сведено воедино.

"Мы считаем, что в 2018 году у нас это будет полностью реализовано, метрополитен – есть, в Киевпасстрансе, в какой-то части, мы начнем тестировать билет на ряде направлений до конца этого года, а полноценно введем в следующем году", - резюмировал Поворозник.

Напомним, коммунальное предприятие "Киевпасстранс" объявило тендер в системе публичных закупок ProZorro на покупку и монтаж оборудования, необходимого для внедрения электронного билета в столичном транспорте. Общая сумма тендера составляет 460 млн грн, за которые организация хочет получить 1,5 тыс. комплектов систем и 300 приборов инспекции.