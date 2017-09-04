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Главная » Страна » Новый генсек ОБСЕ в ближайшую неделю посетит Украину

Новый генсек ОБСЕ в ближайшую неделю посетит Украину

Новый генсек ОБСЕ в ближайшую неделю посетит Украину
Томас Гремингер / Фото из открытых источников

Томас Гремингер хочет побывать в Киеве до открытия сессии Генассамблеи ООН

04.09.17 277
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Новый генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер до 12 сентября с рабочей поездкой посетит Киев. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 4 сентября, передает РИА Новости.Украина.

По словам Гремингера, он намерен посетить Киев до открытия Генассамблеи ООН, дабы продемонстрировать, что Украина на сегодняшний день является основным приоритетом для Миссии.

"Я поеду на Генеральную Ассамблею ООН, чтобы принять участие в сегменте высокого уровня. Но до поездки в ООН я собираюсь в Киев, намерен посетить Специальную мониторинговую миссию в Украине, как минимум, ее киевские офисы, что будет ясным сигналом, что это — один из моих основных приоритетов", - заявил он, общаясь с журналистами.

Генсек ОБСЕ также отметил, что после вступления в должность "намерен много путешествовать" и после поездки в Киев также посетит Варшаву.

Напомним, швейцарский дипломат Томас Гремингер стал генеральным секретарем ОБСЕ в июле 2017 года. На этой должности он сменил Ламберто Заньера, срок полномочий которого истек.

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