Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Журналисты подсчитали потери ВСУ в зоне АТО за летние месяцы
Ситуация в Донбассе

Журналисты подсчитали потери ВСУ в зоне АТО за летние месяцы

Журналисты подсчитали потери ВСУ в зоне АТО за летние месяцы
Фото пресс-службы полка "Азов"

С июня по август погибли 55 бойцов и еще 269 получили ранения

04.09.17 85
000

За три летних месяца в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе погибли 55 украинских военных, еще 269 получили ранения. Об этом сообщает Тиждень со ссылкой на ежедневные данные Информационно-аналитического центра СНБО.

Согласно подсчетам издания, самые большие потери силы АТО в Донбассе понесли в июне - 23 погибших и 111 раненых. В июле погибли 22 военных и 80 получили ранения, в августе - 10 и 78 соответственно.

Напомним, по данным Минобороны, по состоянию на 16 июня за время проведения антитеррористической операции в Донбассе погибли 2696 украинских бойцов и 9903 ­ получили ранения. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Законопроект о реинтеграции Донбасса будет готов к началу октября, - представитель Президента в РадеМинобороны: Украинские военные за неделю ликвидировали 7 боевиковКарта военных действий в зоне АТО на 4 сентября

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 22394
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 8744
  3. И Польша была под Россией. Как поляки сегодня противостоят лжи и пропаганде 3806
  4. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 3203
  5. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 1953
  6. Мир без Трампов. Колум Маккэнн о правде вымысла и обмане реальности 1091
  7. Одна девушка обещала показать сиськи тому, кто объяснит ей, о чём мой фильм, — Валентин Васянович 2059
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 4413 / 48499
  2. Конец света наступит на Земле через 1,3 миллиона лет, - исследование 3614 / 4079
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 3280 / 3611
  4. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 1966 / 8744
  5. За рубежом арестовали полтонны золота "семьи" Януковича, – ГПУ 1729 / 1857
  6. В МИД РФ уже угрожают Трампу 1595 / 1777
  7. Укрпочта хочет поставлять газ 1558 / 1787
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 27 / 48499
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 14 / 8744
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 8 / 3611
  4. Конец света наступит на Земле через 1,3 миллиона лет, - исследование 7 / 4079
  5. За стеной неприкосновенности. Как депутаты и их родственники влипают в неприятные истории 5 / 396
  6. Украинец Хижняк стал чемпионом мира по боксу 4 / 269
  7. Фальстарт. Лучшее, что может сделать Гройсман — отойти в сторону и не мешать 4 / 1347
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.