Журналисты подсчитали потери ВСУ в зоне АТО за летние месяцы

С июня по август погибли 55 бойцов и еще 269 получили ранения

За три летних месяца в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе погибли 55 украинских военных, еще 269 получили ранения. Об этом сообщает Тиждень со ссылкой на ежедневные данные Информационно-аналитического центра СНБО.

Согласно подсчетам издания, самые большие потери силы АТО в Донбассе понесли в июне - 23 погибших и 111 раненых. В июле погибли 22 военных и 80 получили ранения, в августе - 10 и 78 соответственно.

Напомним, по данным Минобороны, по состоянию на 16 июня за время проведения антитеррористической операции в Донбассе погибли 2696 украинских бойцов и 9903 ­ получили ранения.