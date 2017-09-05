Фернандо Ромеро, всемирно известный архитектор, глобальный инвестор и представитель семьи миллиардера Карлоса Слима, во время визита в Украину посетил масло-экстракционный завод группы Allseeds в порту Южный под Одессой.

По словам господина Ромеро, Украина обладает существенным инвестиционным потенциалом, особенно в аграрном секторе, который такие предприятия, как Allseeds, выводят на более высокий уровень эффективности.



"Allseeds сейчас быстро развивается, поэтому мы активно налаживаем сотрудничество с международными инвесторами. Стратегический нвестиционный потенциал Allseeds в Украине - 400 млн. долларов США, что включает наращивание перерабатывающих, логистических и энергетических мощностей, расширение рынков сбыта, диверсификацию, что сделает наш бизнес в целом более конкурентоспособным, а комплекс масло-экстракционных заводов с терминалом растительных масел - уникальным предприятием в Европе ", - отметил Вячеслав Петрище, председатель Совета директоров Группы Allseeds.

В честь визита на предприятие высокого гостя, по традиции Олсидз, Вячеслав Петрище и Фернандо Ромеро высадили вместе саженец клёна на мемориальной аллее завода.