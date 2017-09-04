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Главная » Страна » Суд не разрешил НАБУ провести налоговую проверку депутата Дейдея
Суд не разрешил НАБУ провести налоговую проверку депутата Дейдея
Евгений Дейдей / Фото: ukrrudprom.com

Суд не разрешил НАБУ провести налоговую проверку депутата Дейдея

Судьи посчитали, что просьба детективов не относится к следственным действиям

04.09.17 443
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Соломенский районный суд Киева отказал Национальному антикоррупционному бюро в назначении внеплановой налоговой проверки депутата Верховной Рады Евгения Дейдея (Народный фронт).

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Детектив НАБУ просил суд назначить документальную внеплановую проверку по вопросам соблюдения законодательства о начислении и уплате налогов, сборов, других обязательных платежей Дейдеем.

Досудебное следствие установило, что в 2014-2015 годах Дейдей и его жена приобрели в общую собственность транспортные средства ориентировочной стоимостью 6,9 млн грн. Также в этот период супруги приобрели квартиру площадью 158 кв. м в Киеве за 2,8 млн грн.

При этом, согласно сведениям о доходах, Дейдей с женой заработали за 2011-2016 годы только около 350 тыс. грн. Согласно электронной декларации Дейдея за 2015 год, у супругов имелось около 5 млн грн средств и 1,1 млн грн доходов.

Согласно сведениям Государственной фискальной службы, общий совокупный доход Дейдея за период с 1 июня 2009 года по 31 декабря 2016 года составил 241 884 гривны.

Детектив указывает, что разница между налогооблагаемым доходом и фактически полученным доходом составила около 9,5 млн гривен.

Суд отказался удовлетворить ходатайство НАБУ, поскольку назначение налоговых проверок, по его мнению, не относится ни к следственным действиям, ни к мерам обеспечения уголовного производства.

Напомним, 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Евгения Дейдея. Его подозревают в незаконном обогащении на сумму 6,1 млн грн.

3 июля регламентный комитет парламента не рекомендовал Верховной Раде снимать неприкосновенность с народного депутата Евгения Дейдея (Народный фронт).

 

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