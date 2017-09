Сезон прошел с массой ключевых инноваций, которые впервые были представлены в Украине. В обязательный пакет показов дизайнеров входили профессиональное видео с показов и презентаций, digital подача и старт продаж SEE NOW, BUY NOW от самого глобального ритейлера Украины modnaKasta.





“Всего за каких-то 7 лет нам удалось главное - поставить Украину на модную карту мира. За такой короткий срок мы реализовали очень глобальную мечту, и теперь в числе наших целей - качественное развитие внутреннего рынка, улучшение показателей экспорта товаров производства украинских дизайнеров и углубление существующих показателей как для каждого из дизайнеров-участников недели моды, так и для всей индустрии в целом. Также, соблюдая все последние тренды, мы уходим в диджитал - так, продажи дизайнеров впервые осуществлялись прямо с подиумов совместно с крупнейшем ретейлером страны - modnaKasta. Innovation Business Forum, который проходит в рамках недели моды, и где выступают главные эксперты не только fashion-отрасли, но digital, marketing и business, вышел на качественно новый уровень. В наших планах - привлечение новых международных партнеров, ещё большая синхронизация с онлайн и развитие экспортного направления.” - Дарья Шаповалова, основатель и креативный директор Mercedes-Benz Kiev Fashion Days

Свои коллекции и новые проекты презентовали участники из 15 стран мира, прибыло более 70-ти дизайнеров и 60 иностранных гостей, представителей прессы, блогеров, байеров и фотографов.

Громкая церемония открытия недели моды состоялась в Центральном универмаге страны, а большинство показов проходили в КВЦ “Парковый”.

Традиционно в рамках Международной недели моды свою программу представил Innovation Business Forum by KFI. Это четыре дня лекций и встреч с лучшими представителями fashion, business, digital и marketing индустрии, за время которых слушатели узнали все ключевые точки грамотного ведения бизнеса в мире моды.

15-й сезон Mercedes-Benz Kiev Fashion Days ознаменовался переходом от печатных пригласительных к электронным, на что повлияло глобальное сотрудничество с Launchmetrics. Функции программного обеспечения позволяют брендам ускорять выпуск своих продуктов на рынок и создавать долгосрочную экспозицию.

“Работая в мировой индустрии моды и посещая недели моды, в таких мегаполисах, как Нью-Йорк, Лондон, Париж, Милан и Дубай, Москва, я должен сказать, что Киев вдохновляющий и энергичный город для меня. И быть здесь, на неделе моды, большая честь и особенно приятно выступать на инновационном бизнес-форуме - Innovation Business Forum by KFI.. Все, что мы могли сделать, чтобы поддержать неделю моды в Киеве, было абсолютным удовольствием.” - Эдди Маллон, президент Launchmetrics

В рамках сотрудничества Mercedes-Benz Kiev Fashion Days с телеканалом о моде HDFASHION&LifeStyle о юбилейном модном сезоне был снят полноценный фильм, презентация которого состоялась на вечеринке подведения итогов.

Свой уникальный для украинского рынка проект SEE NOW, BUY NOW представила компания modnaKasta. Вещи некоторых брендов можно было приобрести непосредственно с подиума - подобная практика делает онлайн шоппинг более удобным, а также значительно сокращает время ожидания изделия с нескольких месяцев до нескольких недель.

“Я думаю, что больше всех запомнился показ CHAKSHYN. Это мой любимый бренд, потому что с точки зрения стиля это очень модно и очень актуально. С точки зрения коллекции, все это похоже на рассказ истории, бренд наименее повторяющийся, в нем много разнообразия, поэтому он представляет собой полноценную историю. Также думаю, что бренд GIBSH имеет хороший уровень. Мне нравится идея с блокировкой цвета. Я думаю, это действительно интересно. Думаю, что если сравнивать бренд Anna K с другими, это больше похоже на зрелую коллекцию. Опять же, речь идет о повествовании, у бренда менее повторяющийся стиль, он более близок к высокому уровню мастерства дизайнера.” - Адриан Ю, байер Lane Crawford

Состоялись показы в рамках платформы для начинающих брендов Fashion Scout Kiev. Это уникальная возможность заявить о себе на неделе моды и презентовать новую коллекцию. Среди участников были отобраны лучшие бренды и дизайнеры, им вручили премию Design IT. В этом году премию от Mercedes-Benz Kiev Fashion Days получил бренд NASTASIA KLIMT, а редакции Vogue Ukraine и Vogue Italy одноголосно отдали предпочтение бренду CHATTY.

Также на церемонии открытия объявили имена победителей и в других номинациях, а именно:

Лучший fashion журналист сезона - Илья Кабачинский

Модель сезона - Ева Подурян

Лучший стилист сезона - Соня Солтес

Инфлюенсер года в области моды - Лера Бородина

Инноватор сезона - Андрей Логвин, за проект от modnaKasta SEENOW/BUYNOW, который впервые состоялся на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days

Лучший мужской дизайнер - Jiri Kalfar

Лучший фотограф - Виталий Мельников

Премию Mercedes-Benz Fashion Prize в размере 100 000 гривен получил бренд Flow the Label.

“Я думаю, что в Киеве открылось много талантов, особенно на этой неделе моды, у многих дизайнеров есть свой месседж. Они умело смешивают моду и искусство, которые я действительно ценю, например, как Анна Октябрь (ANNA OCTOBER) - она не только модельер, она художник.Очень хороший пошив у бренда CHAKSHYN, пальто и костюмы подходят для женщин, которые ценят красивый силуэт, но также не забывают о комфорте. Я думаю, что мода в Украине очень уверенная, я видел много сочетаний блейзеров с костюмами, с джинсами. Для меня это означает, что женщина осознает главную мировую модную тенденцию, идя по улицам города.” - Ханна Бибб, ассистент fashion директора Barneys New York

Новый сезон показов состоится 1 - 4 февраля 2018 года.

До встречи на следующей Международной неделе моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days!