Биометрический контроль на границе не снимает актуальность визового режима с Россией, – Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что введение с 2018 года биометрического контроля на границе не снимает вопрос необходимости введения виз для граждан России.

Об этом он сказал на брифинге, передает ряд СМИ.

"Этот вопрос не снимает актуальности введения виз полноценных с гражданами Российской Федерации", - отметил он.

Парубий также добавил, что как член Совета Национальной безопасности и обороны он приветствует решение СНБО, которым предусматривается введение со следующего года биометрического контроля.

"Поэтому я дальше буду держать этот вопрос на контроле и в дальнейшем буду искать сторонников в этом вопросе. И надеюсь, что по нему мы тоже сможем найти положительное решение", - сказал Парубий.

Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает целесообразным введение визового режима с Российской Федерацией.