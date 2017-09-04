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Главная » Страна » Суд не стал снимать арест с имущества Добкина

Суд не стал снимать арест с имущества Добкина

Суд не стал снимать арест с имущества Добкина
Михаил Добкин / Фото: Hyser

Ходатайство защиты оставили без удовлетворения

04.09.17 102
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Киевский апелляционный суд оставил в силе решение об аресте имущества народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина. Об этом сообщает пресс-служба суда.

4 сентября коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу, поданную адвокатом Добкина.

"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила: постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 июля 2017 - оставить без изменений; апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах Добкина - оставить без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 июля 2017 года Печерский райсуд Киева арестовал народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина и установил залог в размере 50 млн грн.

В действиях депутата правоохранители видят признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Депутат Рады Вадим Новинский и бывший вице-премьер-министр Борис Колесников внесли залог за Добкина.

19 июля Печерский райсуд Киева арестовал два автомобиля, два дома, земельный участок и винный погреб народного депутата Добкина. 

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https://www.dobovo.com/ru/
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