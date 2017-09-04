Заказчик убийства Вороненкова причастен к преступным кругам и спецслужбам РФ, – Луценко

Исполнителями были, в основном, граждане Украины, большинство из них идентифицированы

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что заказчик убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова находится в России, причастен к преступным кругам и имеет "живые контакты" со спецслужбами РФ. Об этом Луценко сказал во время рабочей поездки в Николаев, передает УНИАН.

"Заказчик находится на территории РФ, он имеет отношение к преступным кругам РФ, а также живые контакты со спецслужбами РФ. Исполнителями были, в основном, граждане Украины, большинство из них идентифицированы, и те, на кого есть соответствующие доказательства, задержаны", – заявил он.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков переехал в Украину вместе с женой Марией Максаковой и получил украинское гражданство.

15 февраля Луценко заявил, что Вороненков является важным свидетелем по делу о государственной измене экс-президента Януковича.

23 марта Вороненкова убили в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что киллер – гражданин Украины Павел Паршов, 1988 года рождения. По данным Геращенко, Паршов родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами.

Позже в СБУ заявили, что еще выясняют, был ли Паршов агентом ФСБ РФ.