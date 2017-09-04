Храм УПЦ КП в оккупированном Крыму продолжает страдать от силовиков

В оккупированном Россией Крыму силовики заблокировали и опечатали все аварийные выходы храма святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе, что небезопасно для прихожан церкви.

Архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент намерен обратиться в так называемое крымское управление ФСБ России, сообщил он изданию Крым.Реалии.

"Суть требования заключается в том, чтобы, во-первых, расследовать законность действий федеральной судебно-исполнительной службы Центрального района по городу Симферополю. Второй вопрос – обеспечение безопасности верующих Киевского патриархата в случае террористического акта и пожара. Потому что сегодня федеральная судебно-исполнительная служба вместе с министерством имущества заблокировали и опечатали все аварийные выходы", – рассказал архиепископ.

Он заявил, что расценивает действия "властей" как "планомерный акт превратить это помещение в братскую могилу" и если аварийные выходы не разблокируют и произойдет несчастный случай, то "полная ответственность будет на главе ФСБ России в Крыму и Севастополе".

Кроме того, архиепископ рассчитывает на личную встречу с так называемым главой Крыма Сергеем Аксеновым, который уже успел отменить встречу, назначенную с ним на 1 сентября.

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Утром 31 августа храм святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе заблокировали силовики. При этом архиепископу Клименту повредили руку, а имущество украинского храма в Крыму подверглось порче. В Украинской православной церкви Киевского патриархата заявили решительный протест в связи с действиями российских силовиков.

Напомним, после аннексии Крыма Россией "власти" захватили часть зданий Крымской епархии УПЦ Киевского патриархата и провели конкурс на аренду части помещений церкви. Архиепископ Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.