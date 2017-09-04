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Суд завершает слушания по "делу 2 мая"

Суд завершает слушания по "делу 2 мая"
Фото: depo.ua

Начались дебаты

04.09.17 49
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В городском суде Черноморска, где завершаются слушания "дела 2 мая" (в части событий на Греческой площади Одессы), сегодня начались прения сторон обвинения и защиты большой группы подсудимых.

Председательствующий на процессе судья Олег Семенов предоставил возможность изложить свою правовую позицию сначала стороне обвинения, которую представляют прокуроры Одесской облпрокуратуры Оксана Моско и Ирина Куприна, сообщает "Укринформ".

"Сторона обвинения считает, что вина подсудимых предоставленными суду доказательствами доказана полностью. О совершенных ими преступлениях свидетельствуют потерпевшие и свидетели массовых беспорядков, которые организовывали подсудимые или принимали в них активное участие. Это подтверждают также видеозаписи и выводы экспертов", - отметила прокурор Моско.

В то же время представитель обвинения констатировала, что большинство обвиняемых не признали в суде свою вину за беспорядки в городе, которые повлекли трагедию - 48 участников беспорядков погибли и более 200 пострадали.

С учетом тяжести совершенных преступлений сторона обвинения предложила судебной коллегии избрать фигурантам уголовного дела соответствующие меры наказания. В частности, одного из организаторов беспорядков Сергея Долженкова, который ранее служил в структурах МВД, был главарем так называемой Одесской дружины по прозвищу "Капитан Какао", приговорить к 15 годам лишения свободы. Подсудимым Максиму Сакаукову и Евгению Мефедову, которые являются гражданами России, а также гражданину Украины Сергею Корчинскому прокурор предложила избрать 12-летний срок лишения свободы.

Подсудимых Владислава Романюка и Александра Суханова прокурор предложила приговорить к 10-летним срокам заключения, а остальных участников беспорядков, которым инкриминируются совершение преступлений по признакам ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки, которые повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины, приговорить к лишению свободы на срок 8-9 лет.

В свою очередь, адвокаты подсудимых не согласны с позицией прокуратуры и просят оправдать подзащитных.

Судебные дебаты продолжаются.

Напомним, 1 сентября судебная коллегия под председательством Семенова отклонила ходатайство стороны обвинения об отложении на более поздний срок - с 4 на 6 сентября - дебатов из-за болезни прокуроров. Председательствующий, в частности, констатировал, что сторона обвинения "искусственно и дерзко затягивает судебный процесс" и создает условия для признания судом безосновательным дальнейшее содержание подсудимых под стражей.

Судебная коллегия также решила уведомить "о ненадлежащем исполнении обязанностей стороной обвинения" президента Украины, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, генерального прокурора Украины и прокурора Одесской области.

Во время массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Первыми жертвами сепаратистски настроенных боевиков стали болельщики одесского "Черноморца", на которых было совершено нападение в районе Соборной площади. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были заранее спланированы и организованы.

На предыдущих заседаниях суда свидетели, в том числе офицер полиции, подтвердили активное участие группы подсудимых в массовых беспорядках.

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