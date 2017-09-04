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Главная » Страна » АТО: враг провел пять обстрелов у Водяного
АТО: враг провел пять обстрелов у Водяного
Фото: Пресс-служба полка "Азов"
Ситуация в Донбассе

АТО: враг провел пять обстрелов у Водяного

Большинство огневых провокаций были непродолжительными и не представляли прямой угрозы для жизни наших военных

04.09.17 28
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С начала суток 4 сентября в районе проведения антитеррористической операции активность противника, по сравнению с прошлым днем, несколько уменьшилась. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По состоянию на 18:00 незаконные вооруженные формирования 9 раз обстреляли позиции сил АТО. Подавляющее большинство огневых провокаций были не продолжительными и не представляли прямой угрозы для жизни наших военных.

Наиболее неспокойно было на приморском направлении, вблизи Водяного. Здесь с полуночи враг 5 раз обстреливал наши позиции из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, гранатометы и стрелковое оружие преступники применяли в окрестностях Марьинки.

На донецком направлении под вражеским огнем из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды оказались наши опорные пункты в Авдеевской промзоне. А у Невельского бандиты били из подствольного гранатомета.

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