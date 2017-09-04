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Главная » Страна » Фото Пограничники показали, как укрепили границу накануне российско-белорусских учений "Запад-2017"

Фото Пограничники показали, как укрепили границу накануне российско-белорусских учений "Запад-2017"

<span class="label red">Фото</span> Пограничники показали, как укрепили границу накануне российско-белорусских учений "Запад-2017"
Фото: dpsu.gov.ua

Помогают пограничникам ВСУ, Нацгвардия и Нацполиция

04.09.17 2375
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Накануне российско-белорусских учений "Запад-2017" Государственная пограничная служба Украины усилила контроль на всех участках границы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"С начала сентября Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на всех участках границы. Это связано с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября", - говорится в сообщении.

В частности в пограничном ведомстве стартовали двухступенчатые командно-штабные учения органов управления и подразделений органов охраны государственной границы. Они проводятся в рамках оперативной подготовки Генерального штаба ВСУ. К учениям также привлекаются резервы пограничного ведомства.

"Сейчас идет усиление всех, без исключения, участков границы. Контроль за обстановкой осуществляется не только на севере, но и в районе проведения АТО, западном, южном, восточном участках и на границе с оккупированным Крымом. Пограничники будут прикрывать направления возможных провокационных действий и вооруженных вторжений в тесном взаимодействии с ВСУ, Нацгвардией и Нацполицией. Такие меры продлятся минимум до окончания учений "Запад-2017", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что в Беларусь задолго до начала совместных с Россией учений уже начинают прибывать российские военнослужащие и техника.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, в Беларуси уверяют, что после учений российские военные вернутся домой.

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