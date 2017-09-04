Луценко намерен вернуть в госсобственность предприятия Новинского

Решение этих дел зависит в большей мере от центральных органов в Киеве

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намеревается сдвинуть с места процесс возврата в государственную собственность Черноморского судостроительного завода (ЧСЗ) и ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан". Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я ставлю себе планку – по крайней мере, в первых инстанциях завершить процесс возвращения государству Черноморского судостроительного завода и завода "Океан". Эти два дела сильно затянулись, и я понимаю, что решение этих дел зависит в большей мере от центральных органов в Киеве", – сказал генпрокурор.

Луценко также отметил необходимость проверок использования бюджетных средств и коммунального имущества.

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Напомним, 5 апреля Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск группу лиц, подозреваемых в доведении ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" до банкротства и нанесении предприятию убытков на 1,5 млрд грн.

На основании доказательств, собранных в ходе досудебного расследования ГПУ в уголовном производстве по факту завладения имуществом и доведения до банкротства ПАО НСЗ "Океан", двум экс-руководителям судозавода объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ст.219 и ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (доведение до банкротства). Еще троим - одному из арбитражных управляющих и двум руководителям компаний, причастных к незаконному завладению имуществом судозавода – объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 УК (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах группой лиц).

ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" (до апреля 2011 года – "Вадан Ярдс Океан", до декабря 2008-го – Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001-го – "Судостроительный завод "Океан") специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом ПАО "НСЗ "Океан" по ходатайству близкой, по некоторым данным, к владельцу "Смарт-групп" Вадиму Новинскому ООО "Консалтинг-Гамма" (Кривой Рог, Днепропетровская область).

9 сентября 2016 года Печерский районный суд Киева наложил арест на движимое и недвижимое имущество ПАО "НСЗ Океан" и передал его на ответственное хранение директору ООО "Океан-Судоремонт", президенту ПАО НСЗ "Океан" в 2010-2011 годах Леониду Шумило. В ноябре того же года Апелляционный суд Киева отменил это решение.

Действующий ликвидатор ПАО НСЗ "Океан" Ирина Сербин уточнила, что подозрения ГПУ ей не объявлялись.

ЧСЗ находится в стадии банкротства с 2014 года. Инициатором банкротства выступило ЧАО "Балаклавское рудоуправление" (Севастополь, АРК), которое, как и ЧСЗ, подконтрольно Новинскому. Производство по делу о банкротстве было возбуждено Хозсудом Николаевской области в начале февраля 2014 года.

Луценко 13 июля сообщил на своей странице в сети Facebook, что Печерский райсуд Киева определением от 21 июня арестовал 99,87% акций ПАО "ЧСЗ" и 21 объект недвижимого имущества предприятия в Николаеве и Коблево Николаевской области. Как уточнил генпрокурор, ГПУ проводит расследование по факту служебных злоупотреблений при внесении изменений в 2011 году в заключенный в 2007 году договор купли-продажи акций ГАХК "ЧСЗ" ХСЗ.

"Также усматривается умышленное доведение до банкротства ПАО "Черноморский судостроительный завод" должностными лицами предприятия и должностными лицами других субъектов хозяйствования", - добавил генпрокурор.

В "Смарт-холдинге" расценили заявление генпрокурора об аресте акций ЧСЗ и начале досудебного расследования как давление на компанию и ее акционера – народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Новинского.