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Главная » Страна » Вооружение наблюдателей в Донбассе изменило бы мандат миссии, – новый генсек ОБСЕ

Вооружение наблюдателей в Донбассе изменило бы мандат миссии, – новый генсек ОБСЕ

Вооружение наблюдателей в Донбассе изменило бы мандат миссии, – новый генсек ОБСЕ
Томас Гремингер / Фото: frontnews.eu

Специальная мониторинговая миссия в Украине – один из главных приоритетов Томаса Гремингера

04.09.17 327
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Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер сообщил о своих планах на ближайшие дни, в числе которых посещение Украины. Об этом сообщает Укринформ.

"До поездки в ООН (на Генеральную Ассамблею) я собираюсь в Киев, собираюсь навестить Специальную мониторинговую миссию в Украине, как минимум, ее киевское представительство, что будет четким сигналом того, что это является одним из моих главных приоритетов", – заявил Гремингер.

Дипломат сообщил, что он сдержанно относится к дискуссии о вооружении миссии наблюдателей ОБСЕ в Донбассе. Это очевидно изменило бы мандат миссии, отметил он и напомнил, как сложно было добиться консенсуса по ныне существующему мандату, а также о том, что все решения ОБСЕ должны быть единогласными.

Говоря о задачах, которые он видит на своем посту, Гремингер отметил важность "активнее и более систематично" использовать такие многосторонние платформы, какой является ОБСЕ, чтобы организация стала настоящей площадкой для диалога и предотвращения конфликтов.

Генсек не согласен с утверждениями, что ОБСЕ устарела, считая, что таковой она станет, если не сможет больше отвечать на вызовы в сфере безопасности. "В настоящее время это совершенно точно не так", - заявил Гремингер.

Он также обратил внимание на глубокий кризис доверия между Востоком и Западом, на все усложняющуюся ситуацию с безопасностью. Гремингер готов налаживать конструктивное сотрудничество с такими структурами как ЕС и НАТО.

Кроме того, ОБСЕ, допускает ее руководитель, может стать площадкой для урегулирования проблем между США и Россией. "Тут я вижу большой потенциал", – сказал он.

Также Гремингер намерен требовать большей финансовой поддержки ОБСЕ. "Так не может далее продолжаться", - сказал он, комментируя тот факт, что в последние годы бюджет организации, за исключением бюджета для СММ в Украине, постоянно сокращался.

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