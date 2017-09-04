Луценко предложил создать отдельное СИЗО для военных в зоне АТО

Около 150 нынешних и бывших военнослужащих, совершивших тяжкие преступления, содержатся в СИЗО Донецкой и Луганской областей

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил Министерству обороны создать специальный изолятор для военнослужащих, совершивших тяжкие преступления, в районе проведения антитеррористической операции. Об этом Луценко заявил на брифинге в Николаеве 4 сентября, передает УНИАН.

По его данным, сейчас около 150 нынешних и бывших военнослужащих, которые совершили тяжкие преступления (убийства, нанесение тяжких телесных повреждений и т.д.) находятся в СИЗО.

"В основном они содержатся на территории Донецкой и Луганской областей в изоляторах, где находятся и подозреваемые в терроризме, и другие общекриминальные преступники. Мы их не можем отправить в другую область... Я предлагаю Министерству обороны создать специальный изолятор на этой области. Возможно это сняло бы определенные моральные проблемы относительно тех, кого содержат в изоляторах общих", – заявил Луценко.

Напомним, Петр Порошенко подписал закон об амнистии участников АТО, которые не совершили тяжких преступлений.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что амнистия коснется около 1700 человек.