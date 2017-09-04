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Документ Генпрокуратура закрыла дело в отношении Данилюка

<span class="label red">Документ</span> Генпрокуратура закрыла дело в отношении Данилюка
Александр Данилюк / Фото: tass.ru

Министра финансов подозревали в уклонении от уплаты налогов

04.09.17 84
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Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство в отношении министра финансов Александра Данилюка. Об этом говорится в документе, копия которого поступила в распоряжение РБК-Украина.

"Сообщаю, что по результатам проведения досудебного расследования в уголовном производстве №4217000000002147 от 04.07.2017 следственным управлением по расследованию уголовных производств в сфере экономики отдела по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины 30.08.2017 принято решение о закрытии уголовного производства на основании п.2 ч.1 ст. 284 УПК Украины", – говорится в документе.

Источники РБК-Украина в Министерстве финансов уже подтвердили подлинность документа.

Напомним, в конце июля стало известно, что Генеральная прокуратура подозревает министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов. В свою очередь сам Данилюк заявил, что данное дело против него "активно проталкивается", и обвинил правоохранительную систему в заангажированности.

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