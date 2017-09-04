Учительские зарплаты повысят до 4 прожиточных минимумов до 2025 года, – Гриневич

Для этого придется более чем вдвое увеличить существующий бюджет

Министр образования и науки Лилия Гриневич выступает за поэтапное повышение минимальной зарплаты учителя до четырех прожиточных минимумов до 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки по результатам встречи министра с депутатами Верховной Рады.

Такое повышение минимальной зарплаты учителя будет стоить государству дополнительно около 67,9 млрд гривен. При этом предварительное предложение о повышении до 3 прожиточных минимумов вызвало бы увеличение расходов на 34 млрд гривен.

Министр констатировала, что в 2017 году образовательная субвенция на зарплаты учителям составляет чуть более 50 млрд гривен, а для поднятия минимальной зарплаты педагогов до уровня 4 прожиточных минимумов нужно более чем удвоить этот бюджет.

Лилия Гриневич отметила, что, учитывая экономическую ситуацию в Украине, правильно рассчитывать поэтапное повышение минимальной зарплаты учителя до 4 прожиточных минимумов до 2025 года.

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Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров намерен предусмотреть повышение на 25% заработной платы учителей в 2018 году.