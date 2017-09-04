Замминистра рассказал, как исключат возможность коррупции в Нацслужбе здоровья

Медицинскую реформу будут внедрять в несколько этапов. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, передает 112 Украина.

А в создании Национальной службы здоровья предусмотрено, что она будет иметь ограниченные функции, у нее не будет доступа к бюджету.

"Поэтапно будем делать реформу. Не будем делать большой взрыв. Первичная помощь, затем вторичная, потом лекарства. Будем учить, тренировать. За три года все адаптируются", – сказал Ковтонюк.

По его словам, к зиме планируется пройти полный цикл и обеспечить реформу с финансовой точки зрения.

"Если мы с 1 января не начнем реформу финансово – нет смысла ее начинать в целом", – отметил замминистра.

Ковтонюк подчеркнул, что многие поправки комитета по охране здоровья были учтены и теперь законопроект готов к голосованию.

"Мы имеем готовый ко второму чтению законопроект, формальности все соблюдены. Юридически мы обеспечены. Документ подписан заместителем председателя комитета. То же касается законопроекта 6604, который обеспечивает изменения в бюджет относительно реформы", – добавил он.

Также замминистра рассказал о создании Национальной службы здоровья, которая предусмотрена законом о реформе медицины в Украине. По его словам, служба будет иметь меньшие полномочий, чем аналогичные учреждения на Западе. В то же время, она сжата разными "контролями", что позволит исключить коррупцию.

"Мы предохранителей против распоряжения (средствами, – ред.) на свое усмотрение заложили очень много. По сравнению с другими странами, с которых мы брали пример, у нас наиболее безопасная модель, где Национальная служба здоровья достаточно ограничена, сжата разными органами с разных сторон. На Западе большую свободу и власть имеют такие организации. Это дает возможность им быть более эффективными", – сказал Павел Ковтонюк.

Также он уточнил, что к предохранителям коррупции относится то, что служба напрямую не получает средств.

"Деньги у нас лежат на казначейском счете. Это средства государственного бюджета и эта служба не держит их на своих счетах, с которых она может их вывести. Она не владеет больницами – это вторая вещь", – отметил чиновник.

Национальная служба здравоохранения будет выполнять роль единого национального заказчика медицинских услуг.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины во время осенней сессии сначала будет рассматривать медицинскую реформу, а уже потом утвердит министра здравоохранения.

Напомним, в июле Верховная Рада запустила процесс принятия медреформы. В законопроекте предусмотрено бесплатное оказание экстренной медицинской помощи, первичной и паллиативной. В отношении других медицинских услуг предлагается применить совместную оплату клиента и государства. Перечень услуг, лекарств и тарифы еще не установлены, над этим должна работать Нацслужба здоровья.