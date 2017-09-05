Боевики 36 раз обстреляли украинские позиции в зоне АТО

В зоне АТО за прошедшие сутки террористы 36 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-центр АТО, на Донецком направлении из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь в районе Зайцево и неподалеку Песков. В Авдеевской промзоне, возле Каменки и шахты Бутовка террористы применили гранатометы.

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На Приморском направлении огневые провокации террористов были зафиксированы в окрестностях Водяного. Также под гранатометным огнем оказались позиции сил АТО на подступах к Лебединскому, Широкино и Марьинке. По опорным пунктам возле Талаковки боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении обстрелы из различных видов оружия были зафиксированы в районе Крымского, Станицы Луганской и Малинового.

Напомним, законопроект о реинтеграции Донбасса будет готов к началу октября.