В Киеве идет набор в кадровый резерв руководителей ЖЭУ

В столице начали набор кандидатов в кадровый резерв на должности структурных подразделений коммунальных управляющих компаний - жилищно-эксплуатационных участков (ЖЭУ).

Заполнив анкету, каждый кто имеет соответствующий опыт работы и образование, может в дальнейшем претендовать на замещение вакантных должностей руководителей участков.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

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"Сфера жилищно-коммунального хозяйства как никогда переживает нехватку квалифицированных кадров. Долгое время существовал замкнутый круг, когда из-за низких зарплат привлечь в отрасль высококлассных специалистов было невозможно. Однако мы должны постепенно ломать это систему и привлекать новых специалистов, которые могут и хотят менять качество сервиса. Тем более, что сейчас речь идет о более приемлемой оплате труда", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что городские власти жестко контролирует работу ЖЭКов, еженедельно осуществляются инспекции в ЖЭУ без предупреждения.

Напомним, столичные власти требуют сфотографировать общественные туалеты.