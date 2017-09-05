Украинцам "катастрофически" часто отказывают в канадских визах, - посол

Безвизовый режим с Европейским Союзом должен подтолкнуть власти Канады к пересмотру ситуации с большим количеством отказов украинцам.

Такое мнение выразил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в интервью "Цензор.net".

"Мы сейчас имеем катастрофически большой процент отказов украинцам в канадских визах. Критически большой процент отказов. Если в прошлом году количество отказов уменьшилось и дошло до 24%, то в этом году в первом квартале мы имели 34% отказов украинцам в канадских визах", – сообщил он.

Говоря о причинах такой ситуации, Шевченко отметил: "Мне кажется, что мы являемся свидетелями немножко устаревшей оценки украинцев и миграционных рисков, связанных с Украиной. И мне кажется, что безвизовый режим с Европейским Союзом должен подтолкнуть наших канадских друзей к тому, чтобы переосмыслить эту историю. Украина сейчас не входит в число стран с самыми высокими миграционными рисками. Пример Европейского Союза показывает, что на самом деле мы готовы к очень зрелым безвизовым отношениям с западным миром".

Также Шевченко рассказал, что, несмотря на большой процент отказов, все-таки удалось достичь и позитивных сдвигов.

"Канада существенно сократила время на рассмотрение визовых документов. Сейчас среднее время рассмотрения в канадском посольстве колеблется на отметке 5 – 6 рабочих дней. Возможно, до 7 рабочих дней. Это гораздо лучший показатель, чем в большинстве стран, где Канада выдает визы", – отметил Шевченко.

Напомним, Оттава подарит Киеву около 7 млн долларов.