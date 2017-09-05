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Новости компаний Украинский Форум программы «Креативная Европа» 2017

<span class="label">Новости компаний</span> Украинский Форум программы «Креативная Европа» 2017

20 сентября в рамках KYIV MEDIA WEEK 2017 состоится Украинский Форум программы «Креативная Европа» -- специальное мероприятие, организованное совместно с Украинской Киноассоциацией при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, при участии Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и Национального бюро программы ЕС «Креативная Европа».

05.09.17 23
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Форум посвящен процессу интеграции Украины в европейский медиарынок, развитию партнерства между Украиной и странами Европейского Союза в сфере креативных индустрий, и организован с целью презентовать участникам украинского медиарынка возможности, которые предоставляет программа «Креативная Европа», а также наладить диалог между государственными органами и представителями креативного сообщества для разработки алгоритма действий, необходимых для полноценного участия Украины в программе.

«Креативная Европа» – программа Европейского Союза, направленная на поддержку культурного, креативного и аудиовизуального секторов. «Креативная Европа» состоит из подпрограмм «Культура» и «Медиа», а также межсекторального направления.

Подпрограмма «Медиа» предоставляет финансовую поддержку проектам по производству, распространению и популяризации кино- и аудиовизуальной продукции; обеспечивает выход полнометражных художественных, анимационных фильмов, телесериалов, документальных фильмов и новых медиа на новые рынки, за пределы национальных и европейских границ.

Отдельный проект может получить финансирование от 200 000 до 2 млн. евро.

С 2015 года Украина на льготных условиях присоединилась к программе ЕС «Креативная Европа». Согласовано участие в подпрограмме «Культура» и доступ лишь к нескольким направлениям подпрограммы «Медиа»: «Обучение», «Фестивали», «Формирование аудитории» и «Доступ к рынкам».

Для полноценного участия и получения доступа ко всем возможностям программы поддержки ЕС «Креативная Европа» необходимо завершение процедуры по приведению национального законодательства в аудиовизуальной сфере в соответствие с законодательством ЕС. 

Программа Форума:

  • ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ «МЕДИА»; 
  • ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ, получивших финансовую поддержку в рамках подпрограммы «Медиа»; 
  • КРУГЛЫЙ СТОЛ «Полноценное членство Украины в программе «Креативная Европа»: конкретные шаги и ожидания индустрии»; 

В Форуме примут участие:

Представительство Европейского Союза в Украине, представители подпрограммы «Медиа» программы ЕС «Креативная Европа», представители Национальных бюро программы ЕС «Креативная Европа», представители профильных министерств, комитетов ВР Украины, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино, глава Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, депутаты ВР Украины, руководители ведущих компаний украинского медиарынка.

 Имена спикеров будут объявлены в ближайшее время

Подать заявку на участие и более подробно ознакомиться с программой мероприятия можно на странице мероприятия

Украинский Форум программы «Креативная Европа» состоится 20 сентября 2017 года, в рамках KYIV MEDIA WEEK 2017 с 16:30 до 19:30, по адресу: Hyatt Regency Kyiv, ул. Аллы Тарасовой, 5, конференц-зал PARIS.

Следите за новостями KMW на официальном сайте и Facebook.

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