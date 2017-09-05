В парламенте предложили поднять минимальную зарплату

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" предлагает повысить минимальную зарплату в Украине до 4 тыс. грн.
"Мы обращаемся к правительству относительно дальнейшего повышения минимальной зарплаты до уровня 4 тыс. грн", - цитирует слова главы фракции Артура Герасимова zn.ua .
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Отметим, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2017 года составила 7339 грн.
По данным Госстата, реальная зарплата (с учетом инфляции) в июле 2017 года относительно июля 2016 года возросла на 17,2%.
Напомним, Рева рассказал, как повлияло на Пенсионный фонд повышение минимальной зарплаты.