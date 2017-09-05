Столичные полицейские занимались грабежом на вокзале

Сегодня ночью на Центральном железнодорожном вокзале в результате спецоперации были задержаны пятеро работников патрульной службы, которые на протяжении длительного времени совершали нападения на путешествующих граждан и грабили их.
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Как установлено следствием, работники полиции во время несения службы на территории Киевского Центрального железнодорожного вокзала под разными предлогами доставляли в полицейское отделение граждан, которые самостоятельно путешествовали или находились в нетрезвом состоянии. После чего, незаконно применяя в отношении задержанных спецсредства (наручники, слезоточивый газ), а затем били и грабили их.
В настоящее время установлена причастность злоумышленников к минимум 10 нападениям на граждан, которые были совершены ими с марта по сентябрь текущего года.
Кроме того, в ходе следствия задокументированы факты "крышевания" указанными полицейскими карманников с последующим перераспределением между собой средств, похищенных у граждан.