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Главная » Страна » В августе из Украины депортировали 1,5 тысячи человек, - Тука

В августе из Украины депортировали 1,5 тысячи человек, - Тука

В августе из Украины депортировали 1,5 тысячи человек, - Тука
Георгий Тука / Фото: facebook.com/george.tuka

Других подробностей чиновник не привел

05.09.17 44
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Из Украины в августе 2017 года депортировали около 1,5 тыс. человек.

Об этом в Facebook сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"За прошлый месяц Украина депортировала около 1500 человек", - лаконично написал Тука. 

Других подробностей по этим цифрам замминистра не привел.

Напомним, Саакашвили рассказал о задержании своего брата.

 

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