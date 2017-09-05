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Ситуация в Донбассе

Поставки летального оружия Украине только усугубят ситуацию, - Путин

Поставки летального оружия Украине только усугубят ситуацию, - Путин
Фото из открытых источников

Российский лидер намекнул на возможные последствия такого шага для США

05.09.17 217
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что возможные поставки США летального оружия в Украину не изменят ситуацию в Донбассе, а могут привести к увеличению жертв.

"Это суверенное решение США, кому продавать оружие или поставлять бесплатно, и той страны, которая является реципиентом этой помощи. Мы на этот процесс никак повлиять не сможем. Но есть общие международные правила и подходы - поставки оружия в зону конфликта не идут на пользу умиротворения, а только усугубляют ситуацию", - сказал Путин во вторник на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

По его словам, "если это произойдет в данном случае, то принципиально решение о поставках летального оружия в Украину ситуацию не изменит, вообще никак не повлияет на изменение ситуации, но, количество жертв, безусловно, может увеличиться".

По его словам, "есть еще один момент, на который следует обратить внимание, - кто вынашивает подобные идеи. Он заключается в том, что у самопровозглашенных республик достаточно оружия, в том числе захваченного у противоборствующей стороны... И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, трудно сказать, как будут реагировать провозглашенные республики - может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них", - предупредил Путин.

Напомним, Полторак заявил, что летальное оружие Украине предоставила пока только Литва.

 

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