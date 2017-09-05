Губернатор Киевщины назвал цифры хищений областного бюджета

Глава Киевской обладминистрации Александр Горган заявил о фактах хищения сотен миллионов гривен бюджетных средств, которые были обнаружены в результате масштабной проверки процесса ремонта и строительства объектов инфраструктуры области.

Об этом Горган написал на своей странице Facebook.

"Коррупция довела область до катастрофы: ужасное состояние дорог, отсутствие достойных больниц, школ и детских садов", - сообщил Александр Горган.

"Мы только что закончили масштабную проверку всех объектов области, на ремонт и строительство которых расходовались бюджетные средства. Результаты выявили колоссальные хищения сотен миллионов гривен. Приведу несколько примеров: на ремонт больницы в Дымере потрачено 9 млн гривен, на ремонт детского сада в селе Дружня Бородянского района – 8 млн. 16 млн гривен выделено на ремонт парка в Броварах, а на капитальный ремонт школы в Березани ушло 3 млн гривен. Работы на этих объектах не выполнены, а деньги цинично украдены. И это лишь четыре объекта из сотен, которые мы проверили. Люди не получили важнейших элементов инфраструктуры потому, что кто-то захотел на этом нажиться. Больше такого быть не должно", - подчеркнул он.

Напомним, Фокус разбирался, как коррупция делает Украину похожей на Россию.