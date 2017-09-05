Украина получила запрос от Грузии на арест и экстрадицию Саакашвили

На родине экс-президент выступает обвиняемым в четырех уголовных производствах

Министерство юстиции Украины получило запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов, передает Интерфакс-Украина.

"Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михеила Саакашвили. Запрос Главной прокуратуры Грузии был адресован Министерству юстиции Украины и Генеральной прокуратуре Украины", - сообщил он.

По данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили выступает обвиняемым в четырех уголовных производствах, открытых по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии: ст. 182 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц в крупном размере); ст.333 и ст.117 (злоупотребление служебным положением должностным лицом, совершенное путем насилия или с применением оружия); ч.2 ст.332 (злоупотребление положением должностным лицом).

Замминистра юстиции сообщил, что решением судьи коллегии по уголовным делам Тбилисского городского суда от 2 августа 2014 года Саакашвили была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при президенте.

Сам Саакашвили заявил, что у Порошенко не получится лишить его украинского гражданства. Политик намерен добиваться восстановления своих прав через суд.

18 августа в Главной прокуратуре Грузии заявили, что направили Генпрокуратуре Украины очередной запрос на экстрадицию своего бывшего президента Саакашвили.