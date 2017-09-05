Россия постепенно выводит из Донбасса свое вооружение, - замглавы МинВОТ

Россия постепенно выводит с оккупированных районов Донбасса свое вооружение. Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак рассказал в интервью Апострофу.

По его словам, Россия уменьшение своего военного присутствия начала с вывоза особенно ценных образцов.

"Например, РЭБы - комплексы радиоэлектронной борьбы. Была у меня информация, что начали выводить антибатарейные системы. То есть, то, что нам американцы поставляли, а в России тоже такое производится. Их не так много в самой российской армии, это достаточно дефицитное вооружение. И очень дорогое. Была информация и о том, что россияне начали вывозить свои беспилотники", - отметил Грымчак.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что решение о выводе Россией войск из Донбасса уже принято и ей придется сделать это.