Продолжительность бакалавриата может быть сокращена до 3 лет, – Гриневич

Образовательная реформа предусматривает внедрение 12-летнего школьного обучения, а также сокращение продолжительности бакалавриата по ряду специальностей до 3 лет.

Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Если сейчас мы имеем 11 лет в школе и 4 бакалавриата, то закон (новый законопроект "Об образовании" - ред.) предусматривает: 12 полное общее среднее образование, ребенок становится совершеннолетним, готовым к выбору следующей своей образовательной траектории, и бакалавриат будет в основном 3 года", - сказала министр.

По её словам, общая продолжительность обучения после реформы будет такой же, как и сейчас: если сегодня 11 классов школы и 4 вместе бакалавриата составляют 15 лет, то после принятия нового закона - 12 классов плюс 3 бакалавриата, что в целом составит те же 15 лет.

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Вместе с тем Гриневич добавила, что бакалавриат на некоторых специальностях останется продолжительностью 4 года.

Напомним, министр образования и науки Лилия Гриневич выступает за поэтапное повышение минимальной зарплаты учителям до четырех прожиточных минимумов к 2025 году.